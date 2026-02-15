Кількість конфліктів за участю ТЦК зменшать — подробиці від Веніславського

Федір Веніславський. Фото: golos.com

Мінімізація конфліктів із ТЦК є головним завданням, яке президент України Володимир Зеленський поставив перед новим міністром оборони Михайлом Федоровим. Скандальних ситуацій небагато, якщо враховувати загальну кількість комунікацій між ТЦК і військовозобов'язними, але такі інциденти сенсативні, резонансні та набувають широкого розголосу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, передає Новини.LIVE.

Як боротимуться з конфліктами за участю ТЦК

"Ключова задача — зробити так, аби військові, представники ТЦК, які в 90% є ветеранами війни, мали більшу витримку з точки зору реакції на провокації, які часто супроводжують такі конфлікти", — наголосив представник парламенту.

На його думку, до такої роботи треба залучати максимально витривалих офіцерів і пояснювати їм, що будь-які порушення прав людини під забороною.

"Немає готового рецепту, як унеможливити конфлікти. Він напрацьовується, але всі ці проблеми, які в кінцевому результаті призводять до конфлікту, розуміємо і постійно над ними працюємо", — заявив Веніславський.

Якщо максимально залучити громадян України до служби за контрактом, вдасться зменшити кількість мобілізованих і змістити акценти в мобілізаційних заходах. Укладання контрактів супроводжуватиметься щорічними виплатами — на це потрібно мати ресурс. Згідно з опитуванням, велика кількість мобілізованих готова підписати контракт на строк від двох до п'яти років, щоб мати прогнозовані терміни проходження служби, фінансовий стимул і правовий захист.

"Думаю, що в короткосроковій перспективі, у лютому чи в березні, уже це винесемо для широкого обговорення, для комунікації, для ухвалення в парламенті", — підсумував Веніславський.

Нагадаємо, в Одесі стався напад на працівника ТЦК. Військовозобов'язаний ударив представника військкомату ножем, після чого втік.

Також ми повідомляли, що вручати повістки можуть не тільки працівники ТЦК та СП. Такі повноваження є зокрема у представників військових адміністрацій та керівників підприємств.