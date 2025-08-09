Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Деякі бійці можуть отримати додаткові виплати — хто

Деякі бійці можуть отримати додаткові виплати — хто

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 07:30
Військовослужбовці у відрядження до Фонду розвитку інновацій мають право на виплати — подробиці
Український військовий. Фото ілюстративне: army.gov.ua

Військовослужбовці, які перебувають у відрядженні до Фонду розвитку інновацій, можуть отримати додаткову винагороду. Відповідне рішення ухвалив уряд.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України  №933, яку ухвалили 1 серпня.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про додаткові виплати

Згідно з постановою, додаткову винагороду та одноразову винагороду можуть отримати військовослужбовці, яких відрядили до Фонду і передали в оперативне підпорядкування ЗСУ або інших складовим сил безпеки й оборони.

"Виплати здійснюються за рахунок коштів Фонду для тих, хто виконує завдання в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, між позиціями сил оборони та військ агресора, на території держави-агресора або під час виконання спеціальних завдань, пов'язаних із захистом України", — йдеться в постанові.

Якщо військовослужбовці, яких відрядили до Фонду, загинули або зазнали контузії, травми, каліцтва, їхні сім'ї мають право на одноразову грошову допомогу. Гроші надає Фонд за умови, що боєць помер не пізніше ніж за рік після того, як зазнав поранення.

Виплати здійснюють на підставі наказу керівника Фонду розвитку інновацій. Для цього військовий або члени його родини, мають надати документи, що підтверджують походження служби: витяги з бойових наказів, журнали ведення бойових дій, рапорти.

Нагадаємо, військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці, мають право на додаткову виплату. Щомісяця вони можуть отримувати над 20 тисяч гривень, крім основної зарплати.

Також ми повідомляли, що вдова бійця судилася з Міністерством оборони. Жінка оскаржила відмову оборонного відомства щодо надання їй 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги.

виплати гроші нагорода військовослужбовці військова служба
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації