Військовослужбовці у відрядження до Фонду розвитку інновацій мають право на виплати — подробиці

Військовослужбовці, які перебувають у відрядженні до Фонду розвитку інновацій, можуть отримати додаткову винагороду. Відповідне рішення ухвалив уряд.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України №933, яку ухвалили 1 серпня.

Що відомо про додаткові виплати

Згідно з постановою, додаткову винагороду та одноразову винагороду можуть отримати військовослужбовці, яких відрядили до Фонду і передали в оперативне підпорядкування ЗСУ або інших складовим сил безпеки й оборони.

"Виплати здійснюються за рахунок коштів Фонду для тих, хто виконує завдання в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, між позиціями сил оборони та військ агресора, на території держави-агресора або під час виконання спеціальних завдань, пов'язаних із захистом України", — йдеться в постанові.

Якщо військовослужбовці, яких відрядили до Фонду, загинули або зазнали контузії, травми, каліцтва, їхні сім'ї мають право на одноразову грошову допомогу. Гроші надає Фонд за умови, що боєць помер не пізніше ніж за рік після того, як зазнав поранення.

Виплати здійснюють на підставі наказу керівника Фонду розвитку інновацій. Для цього військовий або члени його родини, мають надати документи, що підтверджують походження служби: витяги з бойових наказів, журнали ведення бойових дій, рапорти.

Нагадаємо, військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці, мають право на додаткову виплату. Щомісяця вони можуть отримувати над 20 тисяч гривень, крім основної зарплати.

Також ми повідомляли, що вдова бійця судилася з Міністерством оборони. Жінка оскаржила відмову оборонного відомства щодо надання їй 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги.