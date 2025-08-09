Военнослужащие в командировке в Фонд развития инноваций имеют право на выплаты — подробности

Украинский военный. Фото иллюстративное: army.gov.ua

Военнослужащие, которые находятся в командировке в Фонд развития инноваций, могут получить дополнительное вознаграждение. Соответствующее решение приняло правительство.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №933, которое приняли 1 августа.

Что известно о дополнительных выплатах

Согласно постановлению, дополнительное вознаграждение и единоразовое вознаграждение могут получить военнослужащие, которых откомандировали в Фонд и передали в оперативное подчинение ВСУ или другим составляющим сил безопасности и обороны.

"Выплаты осуществляются за счет средств Фонда для тех, кто выполняет задачи в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях, между позициями сил обороны и войск агрессора, на территории государства-агрессора или во время выполнения специальных задач, связанных с защитой Украины", — говорится в постановлении.

Если военнослужащие, которых отправили в Фонд, погибли или получили контузию, травмы, увечья, их семьи имеют право на единоразовую денежную помощь. Деньги предоставляет Фонд при условии, что боец умер не позднее чем через год после того, как получил ранение.

Выплаты осуществляют на основании приказа руководителя Фонда развития инноваций. Для этого военный или члены его семьи, должны предоставить документы, подтверждающие происхождение службы: выдержки из боевых приказов, журналы ведения боевых действий, рапорты.

Напомним, военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев, имеют право на дополнительную выплату. Ежемесячно они могут получать свыше 20 тысяч гривен, кроме основной зарплаты.

Также мы сообщали, что вдова бойца судилась с Министерством обороны. Женщина обжаловала отказ оборонного ведомства о предоставлении ей 15 миллионов гривен единоразового денежного пособия.