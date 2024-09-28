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Дефіцитні спеціальності в ЗСУ — хто не підлягає бронюванню

28 вересня 2024 18:06
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Хто не підлягає бронюванню від служби у ЗСУ
Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Україні продовжується мобілізація військовозобов’язаних чоловіків. Серед військових професій, які вони здобули під час строкової служби в армії, можуть бути дефіцитні, які зараз на фронті найпотрібніші. 

Про ці професії розповідається у матеріалі Вікна.TV у суботу, 28 вересня.

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Бронювання військовозобов’язаних

Перелік дефіцитних спеціальностей важливий насамперед тим, хто хотів би мати бронь та формально має на неї право. Це військовозобов’язані, місцем роботи яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, життєво важливі для функціонування економіки.

Бронювання дає можливість на відстрочку від мобілізації, а також право на поїздку за кордон у відрядження.

Дефіцитні спеціальності

Якщо військова спеціальність перебуває у переліку дефіцитних, то розраховувати на бронювання не доводиться.

Варто пам'ятати, що дефіцитні військово-облікові спеціальності визначені Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Перелік дефіцитних військово-облікових спеціальностей був наданий Генеральним штабом ЗСУ.

"Люди, які здобули ці спеціальності, не підлягають бронюванню", — говориться у повідомленні.

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Перелік дефіцитних спеціальностей. Фото: скриншот
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Перелік дефіцитних спеціальностей. Фото: скриншот
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Перелік дефіцитних спеціальностей. Фото: скриншот
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Перелік дефіцитних спеціальностей. Фото: скриншот
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Перелік дефіцитних спеціальностей. Фото: скриншот
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Перелік дефіцитних спеціальностей. Фото: скриншот
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Перелік дефіцитних спеціальностей. Фото: скриншот
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Перелік дефіцитних спеціальностей. Фото: скриншот
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Перелік дефіцитних спеціальностей. Фото: скриншот
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Перелік дефіцитних спеціальностей. Фото: скриншот

Нагадаємо, законодавством визначено категорії громадян, яких заборонено примусово призивати на військову службу без їхньої згоди. Вони можуть вступити до армії лише за власним бажанням та контрактом.

Також по усій Україні відстрочки від мобілізації діють максимум протягом 90 днів. Однак, на сьогодні всі подібні документи залишаються чинними до 9 листопада, після чого буде потрібно їх продовження. 

Україна професії економіка мобілізація бронювання

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