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Дефицитные специальности в ВСУ — кто не подлежит бронированию

28 сентября 2024 18:06
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Кто не подлежит бронированию от службы в ВСУ
Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных мужчин. Среди военных профессий, полученных во время срочной службы в армии, могут быть дефицитные, которые сейчас на фронте самые нужные.

Об этих профессиях рассказывается в материале Вікна.TV в субботу, 28 сентября.

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Перечень дефицитных специальностей важен прежде всего тем, кто хотел бы иметь бронь и формально имеет право на нее. Это военнообязанные, место работы которых являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, жизненно важные для функционирования экономики.

Бронирование дает возможность на отсрочку от мобилизации, а также право на поездку за границу в командировку.

Дефицитные специальности

Если военная специальность находится в списке дефицитных, то рассчитывать на бронирование не приходится.

Следует помнить, что дефицитные военно-учетные специальности определены Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

Перечень дефицитных военно-учетных специальностей предоставлен Генеральным штабом ВСУ.

"Люди, получившие эти специальности, не подлежат бронированию", — говорится в сообщении.

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Список дефицитных специальностей. Фото: скриншот
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Список дефицитных специальностей. Фото: скриншот
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Список дефицитных специальностей. Фото: скриншот
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Список дефицитных специальностей. Фото: скриншот
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Список дефицитных специальностей. Фото: скриншот
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Список дефицитных специальностей. Фото: скриншот
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Список дефицитных специальностей. Фото: скриншот
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Список дефицитных специальностей. Фото: скриншот
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Список дефицитных специальностей. Фото: скриншот
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Список дефицитных специальностей. Фото: скриншот

Напомним, законодательством определены категории граждан, запрещенных принудительно призывать на военную службу без их согласия. Они могут вступить в армию только по собственному желанию и контракту.

Также по всей Украине отсрочки от мобилизации действуют максимум 90 дней. Однако, на сегодняшний день все подобные документы остаются в силе до 9 ноября, после чего потребуется их продление.

Украина профессии экономика мобилизация бронирование

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