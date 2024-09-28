Кто не подлежит бронированию от службы в ВСУ

Дефицитные специальности в ВСУ — кто не подлежит бронированию
В Украине продолжается мобилизация военнообязанных мужчин. Среди военных профессий, полученных во время срочной службы в армии, могут быть дефицитные, которые сейчас на фронте самые нужные.
Об этих профессиях рассказывается в материале Вікна.TV в субботу, 28 сентября.
Бронирование военнообязанных
Перечень дефицитных специальностей важен прежде всего тем, кто хотел бы иметь бронь и формально имеет право на нее. Это военнообязанные, место работы которых являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, жизненно важные для функционирования экономики.
Бронирование дает возможность на отсрочку от мобилизации, а также право на поездку за границу в командировку.
Дефицитные специальности
Если военная специальность находится в списке дефицитных, то рассчитывать на бронирование не приходится.
Следует помнить, что дефицитные военно-учетные специальности определены Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.
Перечень дефицитных военно-учетных специальностей предоставлен Генеральным штабом ВСУ.
"Люди, получившие эти специальности, не подлежат бронированию", — говорится в сообщении.
Напомним, законодательством определены категории граждан, запрещенных принудительно призывать на военную службу без их согласия. Они могут вступить в армию только по собственному желанию и контракту.
Также по всей Украине отсрочки от мобилизации действуют максимум 90 дней. Однако, на сегодняшний день все подобные документы остаются в силе до 9 ноября, после чего потребуется их продление.
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