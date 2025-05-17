Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, чи зміниться підхід до бронювання

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Найближчим часом Кабмін не планує суттєво змінювати критерії бронювання від мобілізації. Наразі вони є зрозумілими та задовольняють і воїнів, і економіку.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 16 травня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За словами Дениса Шмигаля наразі критерії та підходи до бронювання чітко виписані, цифровізовані, прозорі, чіткі та зрозумілі. Уряд разом із військовослужбовцями стежить за тим, хто отримує бронювання.

"Ці критерії задовольняють і військових, і економіку. Ми суттєвого перегляду найближчим часом не плануємо", — підсумував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, громадяни, які мають бронювання, не підлягають призову на військову службу. Проходити ВЛК їм теж не треба.

Також ми повідомляли, що під час бронювання через "Дію" дані працівника не завжди відображаються в системі. Виправити таку помилку можна, звернувшись до Пенсійного фонду або в "Резерв+".