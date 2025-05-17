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Изменят ли критерии бронирования — в правительстве дали ответ

17 мая 2025 06:27
Артем Кругленко - Редактор
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, изменится ли подход к бронированию
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Артем Кругленко - Редактор

В ближайшее время Кабмин не планирует существенно менять критерии бронирования от мобилизации. Сейчас они понятны и удовлетворяют и воинов, и экономику.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 16 мая, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По словам Дениса Шмыгаля, сейчас критерии и подходы к бронированию четко выписаны, цифровизированные, прозрачные, четкие и понятные. Правительство вместе с военнослужащими следит за тем, кто получает бронирование.

"Эти критерии удовлетворяют и военных, и экономику. Мы существенного пересмотра в ближайшее время не планируем", — подытожил премьер-министр.

Напомним, граждане, которые имеют бронирование, не подлежат призыву на военную службу. Проходить ВВК им тоже не надо.

Также мы сообщали, что при бронировании через "Дію" данные работника не всегда отображаются в системе. Исправить такую ошибку можно, обратившись в Пенсионный фонд или в "Резерв+".

Денис Шмыгаль Кабинет министров мобилизация правительство бронирование
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