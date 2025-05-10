Як діяти роботодавцю, якщо дані про працівника, який підлягає бронюванню, не відображаються в "Дії"

Застосунок "Дія". Фото: kadrovik.ua

Під час бронювання через "Дію" дані про працівника не завжди відображаються в системі. Роботодавець може побачити помилку "Особу не працевлаштувано на підприємстві" або інформацію про відсутність даних про працівника в реєстрі "Оберіг".

Про це в понеділок, 5 травня, повідомили на порталі "Дія".

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Як виправити помилку під час бронювання через "Дію"

Працівник може не відображатися в системі, якщо Пенсійний фонд ще не передав до реєстру актуальні дані про нього або ця людина оформлена на іншу компанію.

Виправити таку помилку можна, звернувшись до Пенсійного фонду, або в "Резерв+". У застосунку потрібно в "'Меню" обрати "'Виправити дані онлайн", перевірити інформацію в розділі "Неактуальне місце роботи" та надіслати запит на оновлення даних. Після цього інформація має підтягнутися до реєстру.

Також роботодавець може надіслати повідомлення про трудові відносини через портал Пенсійного фонду в розділі "Комунікації". Після цього дані мають з'явитися в реєстрі "Оберіг".

Раніше адвокат пояснив, що роботи, якщо в "Резерв+" відображаються неточні дані. Варто подати запит до ТЦК та СП.

Також ми повідомляли, як діяти, якщо дані про ВЛК не внесли в "Оберіг". Можна направити до ТЦК та СП заяву про внесення коректних даних до реєстру.