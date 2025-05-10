Как действовать работодателю, если данные о работнике, который подлежит бронированию, не отражаются в "Дії"

Бронирование в "Дії" — что делать, если не отображаются данные
При бронировании через "Дію" данные о работнике не всегда отображаются в системе. Работодатель может увидеть ошибку "Лицо не трудоустроено на предприятии" или информацию об отсутствии данных о работнике в реестре "Оберіг".
Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили на портале "Дія".
Как исправить ошибку при бронировании через "Дію"
Работник может не отображаться в системе, если Пенсионный фонд еще не передал в реестр актуальные данные о нем или этот человек оформлен на другую компанию.
Исправить такую ошибку можно, обратившись в Пенсионный фонд, или в "Резерв+". В приложении нужно в "'Меню" выбрать "'Исправить данные онлайн", проверить информацию в разделе "Неактуальное место работы" и отправить запрос на обновление данных.
Также работодатель может отправить сообщение о трудовых отношениях через портал Пенсионного фонда в разделе "Коммуникации". После этого данные должны появиться в реестре "Оберег".
Ранее адвокат объяснил, что делать, если в "Резерв+" отображаются неточные данные. Стоит подать запрос в ТЦК и СП.
Также мы сообщали, как действовать, если данные о ВЛК не внесли в "Оберіг". Можно направить в ТЦК и СП заявление о внесении корректных данных в реестр.
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