Как действовать работодателю, если данные о работнике, который подлежит бронированию, не отражаются в "Дії"

Приложение "Дія". Фото: kadrovik.ua

При бронировании через "Дію" данные о работнике не всегда отображаются в системе. Работодатель может увидеть ошибку "Лицо не трудоустроено на предприятии" или информацию об отсутствии данных о работнике в реестре "Оберіг".

Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили на портале "Дія".

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Как исправить ошибку при бронировании через "Дію"

Работник может не отображаться в системе, если Пенсионный фонд еще не передал в реестр актуальные данные о нем или этот человек оформлен на другую компанию.

Исправить такую ошибку можно, обратившись в Пенсионный фонд, или в "Резерв+". В приложении нужно в "'Меню" выбрать "'Исправить данные онлайн", проверить информацию в разделе "Неактуальное место работы" и отправить запрос на обновление данных.

Также работодатель может отправить сообщение о трудовых отношениях через портал Пенсионного фонда в разделе "Коммуникации". После этого данные должны появиться в реестре "Оберег".

Ранее адвокат объяснил, что делать, если в "Резерв+" отображаются неточные данные. Стоит подать запрос в ТЦК и СП.

Также мы сообщали, как действовать, если данные о ВЛК не внесли в "Оберіг". Можно направить в ТЦК и СП заявление о внесении корректных данных в реестр.