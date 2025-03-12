Сервіс Дія знову поновив послугу бронювання працівників критичних підприємств

Ілюстративне фото бронювання працівника. Фото: Дія

Як ми раніше повідомляли, 11 березня сервіс бронювання працівників від мобілізації через портал "Дія" був недоступний. На порталі проводились роботи з вдосконалення системи, але зараз вже знову можна здійснювати бронювання.

Така інформація опублікована пресслужбою порталу "Дія".

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Як повідомляється на порталі, були успішно проведені технічні роботи й удосконалена взаємодія з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які ухвалили рішення про критичність підприємств.

Тож подання заяв про бронювання знову доступне на порталі, повідомляє пресслужба. Там нагадали, що забронювати працівників можуть лише ті підприємства, які були визнані критично важливими. Якщо підприємства ще не підтвердили критичність, то треба встигнути це зробити до 31 березня.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто і за яких підстав отримає відстрочку в березні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про три умови від ТЦК для отримання відстрочки від мобілізації.