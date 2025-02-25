Відстрочка для догляду за близьким родичем - умови для оформлення відстрочки для догляду

Громадянин оформлює відстрочку в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації для догляду за хворою сестрою, потрібно мати на руках документи про інвалідність сестри та висновок ЛКК про необхідність постійного догляду. А також сестра не повинна мати ближчих родичів — батьків, дітей чи чоловіка.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Умови оформлення відстрочки для догляду

Для того, аби оформити відстрочку для догляду за близьким родичем, необхідно дотриматися кількох важливих умов.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив громадянину, який хоче оформити відстрочку для догляду за хворою сестрою, ці умови.

По-перше, у сестри має бути інвалідність І чи ІІ групи. По-друге, висновок ЛКК чи інших експертних організацій має засвідчувати потребу у постійному догляді.

Третьою умовою має бути відсутність родичів першого ступеня споріднення (чоловіка, батьків чи повнолітніх дітей).

Інший варіант оформлення відстрочки

Юрій Айвазян зазначив, що існує й інший вихід із ситуації, який пов’язаний зі складністю хвороби близької родички.

"Як варіант, можна розглянути опіку над сестрою шляхом визнання її недієздатною у судовому порядку та призначення Вас опікуном", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким має бути документ від ЛКК, аби оформити відстрочку для догляду за близьким родичем.

Додамо, ми повідомляли про те, як саме продовжується відстрочка для догляду за близьким родичем.