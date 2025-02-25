Отсрочка для ухода за близким родственником - условия для оформления отсрочки для ухода

Гражданин оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

Для того, чтобы оформить отсрочку от мобилизации для ухода за больной сестрой, нужно иметь на руках документы об инвалидности сестры и заключение ВКК о необходимости постоянного ухода. А также сестра не должна иметь близких родственников — родителей, детей или мужа.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Условия оформления отсрочки для ухода

Для того, чтобы оформить отсрочку для ухода за близким родственником, необходимо соблюсти несколько важных условий.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил гражданину, который хочет оформить отсрочку по уходу за больной сестрой, эти условия.

Во-первых, у сестры должна быть инвалидность І или ІІ группы. Во-вторых, заключение ВКК или других экспертных организаций должно удостоверять потребность в постоянном уходе.

Третьим условием должно быть отсутствие родственников первой степени родства (мужа, родителей или совершеннолетних детей).

Другой вариант оформления отсрочки

Юрий Айвазян отметил, что существует и другой выход из ситуации, который связан со сложностью болезни близкой родственницы.

"Как вариант, можно рассмотреть опеку над сестрой путем признания ее недееспособной в судебном порядке и назначения Вас опекуном", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, каким должен быть документ от ВКК, чтобы оформить отсрочку для ухода за близким родственником.

Добавим, мы сообщали о том, как именно продолжается отсрочка по уходу за близким родственником.