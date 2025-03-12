Сервис Дія снова возобновил услугу бронирования работников критических предприятий

Иллюстративное фото бронирования работника. Фото: Дія

Как мы ранее сообщали, 11 марта сервис бронирования работников от мобилизации через портал "Дія" был недоступен. На портале проводились работы по совершенствованию системы, но сейчас уже снова можно осуществлять бронирование.

Такая информация опубликована пресс-службой портала "Дія".

Читайте также:

Какие работы проводились в "Дія"

Как сообщается на портале, были успешно проведены технические работы и усовершенствовано взаимодействие с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для должностных лиц государственных органов, которые приняли решение о критичности предприятий.

Поэтому подача заявлений о бронировании снова доступна на портале, сообщает пресс-служба. Там напомнили, что забронировать работников могут только те предприятия, которые были признаны критически важными. Если предприятия еще не подтвердили критичность, то надо успеть это сделать до 31 марта.

Напомним, мы ранее писали о том, кто и по каким основаниям получит отсрочку в марте 2025 года.

Добавим, мы сообщали о трех условиях от ТЦК для получения отсрочки от мобилизации.