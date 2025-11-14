Як мобілізованому зберегти роботу — права, документи та поради юристів

Прийом документів в ТЦК. Фото: Житомирський ОТЦК та СП

Українське законодавство гарантує мобілізованим громадянам збереження їхнього робочого місця та посади на час проходження військової служби. Це право захищене Кодексом законів про працю України і поширюється на всіх працівників незалежно від форми власності підприємства — державного, комунального чи приватного, а також на фермерські господарства і ФОПів.

Про це повідомили юристи.

Що гарантує закон мобілізованим працівникам

Місце роботи та посада обов’язково зберігаються за мобілізованими працівниками на весь період їхньої служби. Це означає, що після завершення війни або демобілізації працівник має повне право повернутися до своєї роботи.

Крім того, період військової служби зараховується до трудового стажу, у тому числі:

до страхового стажу для нарахування пенсії;

до загального трудового стажу;

до стажу роботи за спеціальністю;

до стажу державної служби (для держслужбовців).

Чи зберігається зарплата в мобілізованих працівників

Юристи звернули увагу, що до 19 липня 2022 року роботодавці були зобов’язані виплачувати середній заробіток мобілізованим працівникам. Після змін у законодавстві це стало правом, а не обов’язком. Тож зараз рішення про виплату коштів приймає сам роботодавець.

Проте всі інші гарантії, як-от місце, посада та стаж, залишаються чинними.

Що потрібно зробити працівнику

Щоб уникнути непорозумінь, варто повідомити роботодавця про мобілізацію якомога швидше і надати підтверджувальні документи:

військовий квиток із відміткою про призов;

довідку від ТЦК;

витяг із наказу про зарахування до військової частини.

Після отримання цих документів роботодавець має видати наказ про увільнення від роботи. Важливо: це не звільнення, а тимчасове увільнення на час служби.

Що робити, якщо роботодавець звільнив мобілізованого

Такі дії є порушенням трудового законодавства. У цьому випадку працівник може:

звернутися зі скаргою до Державної служби з питань праці;

подати позов до суду для поновлення на посаді.

Закон чітко визначає, що виконання військового обов’язку не може бути підставою для втрати роботи.

Що робити, якщо мобілізований є ФОП

Фізичні особи-підприємці не зобов’язані припиняти діяльність на час мобілізації. Водночас, якщо підприємницька діяльність фактично не ведеться, то податки і збори не нараховуються.

Проте, звільнення від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) можливе після подання:

заяви до податкової;

копії військового квитка — протягом 10 днів після демобілізації.

Таким чином, навіть у період служби мобілізований ФОП може зберігати свій статус і права без ризику штрафів.

