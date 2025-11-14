Как мобилизованному сохранить работу — права, документы и советы юристов

Прием документов в ТЦК. Фото: Житомирский ОТЦК и СП

Украинское законодательство гарантирует мобилизованным гражданам сохранение их рабочего места и должности на время прохождения военной службы. Это право защищено Кодексом законов о труде Украины и распространяется на всех работников независимо от формы собственности предприятия — государственного, коммунального или частного, а также на фермерские хозяйства и ФЛП.

Что гарантирует закон мобилизованным работникам

Место работы и должность обязательно сохраняются за мобилизованными работниками на весь период их службы. Это означает, что после завершения войны или демобилизации работник имеет полное право вернуться к своей работе.

Кроме того, период военной службы засчитывается в трудовой стаж, в том числе:

в страховой стаж для начисления пенсии;

в общий трудовой стаж;

в стаж работы по специальности;

в стаж государственной службы (для госслужащих).

Сохраняется ли зарплата у мобилизованных работников

Юристы обратили внимание, что до 19 июля 2022 года работодатели были обязаны выплачивать средний заработок мобилизованным работникам. После изменений в законодательстве это стало правом, а не обязанностью. Поэтому сейчас решение о выплате средств принимает сам работодатель.

Однако все остальные гарантии, такие как место, должность и стаж, остаются в силе.

Что нужно сделать работнику

Чтобы избежать недоразумений, следует сообщить работодателю о мобилизации как можно скорее и предоставить подтверждающие документы:

военный билет с отметкой о призыве;

справку от ТЦК;

выписку из приказа о зачислении в воинскую часть.

После получения этих документов работодатель должен издать приказ об освобождении от работы. Важно: это не увольнение, а временное освобождение на время службы.

Что делать, если работодатель уволил мобилизованного

Такие действия являются нарушением трудового законодательства. В этом случае работник может:

обратиться с жалобой в Государственную службу по вопросам труда;

подать иск в суд для восстановления в должности.

Закон четко определяет, что выполнение воинского долга не может быть основанием для потери работы.

Что делать, если мобилизованный является ФЛП

Физические лица-предприниматели не обязаны прекращать деятельность на время мобилизации. В то же время, если предпринимательская деятельность фактически не ведется, то налоги и сборы не начисляются.

Однако, освобождение от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) возможно после подачи:

заявления в налоговую;

копии военного билета — в течение 10 дней после демобилизации.

Таким образом, даже в период службы мобилизованный ФЛП может сохранять свой статус и права без риска штрафов.

