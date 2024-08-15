Загальна мобілізація в Україні — чи можна не йти в армію після оплати штрафу

Працівник ТЦК СП вручає повістку військовозобов'язаному. Ілюстративне фото: скриншот

Попри загальну мобілізацію в Україні, дехто з військовозобов’язаних громадян досі не йдуть до ТЦК СП, через що вони виписують ним штрафи. Проте чи можна не йти до армії, якщо отримати штраф?

Про це заявила адвокат юридичної компанії "Де-Юре" Лариса Кісь в коментарі "РБК-Україна".

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На думку правозахисниці, це не звільняє від мобілізації, навіть якщо штраф сплачений.

"Сплата штрафу не звільняє від обов’язку військової служби", — наголосила експерт.

Вона уточнила, що його сплата є лише "виконанням обов’язку" за неявку за повісткою у визначену дату. Тому якщо це буде скоєно вдруге — буде нове порушення.

Правозахисниця додає, що обмеження про кількість можливих викликів за повісткою наразі відсутні.

"Теоретично, з урахуванням часу "проходження" найбільш довготривалої процедури — направлення повістки поштою — штрафи можуть з’являтися умовно кожні два місяці", — розповіла юрист.

Вона зауважила також, що ТЦК СП не заборонено висилати "щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної".

"Шлях до 160 000 грн сумарної заборгованості (розмір санкцій, від якого виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацією) не такий вже довгий", — підсумувала Кісь.