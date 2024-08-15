Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Можно ли не идти в армию после уплаты штрафа — юрист объяснила интересные детали arrow

Можно ли не идти в армию после уплаты штрафа — юрист объяснила интересные детали

15 августа 2024 16:33
Артем Кругленко - Редактор
Всеобщая мобилизация в Украине — можно ли не идти в армию после оплаты штрафа
Работник ТЦК СП вручает повестку военнообязанному. Иллюстративное фото: скриншот
Артем Кругленко - Редактор

Несмотря на общую мобилизацию в Украине, некоторые военнообязанные граждане до сих пор не идут в ТЦК СП, из-за чего они выписывают им штрафы. Однако можно ли идти в армию, если получить штраф?

Об этом заявила адвокат юридической компании "Де-Юре" Лариса Кись в комментарии "РБК-Украина".

Читайте также:

Можно ли идти в армию, если получить штраф

По мнению правозащитницы, это не освобождает от мобилизации даже если штраф оплачен.

"Уплата штрафа не освобождает от обязанности военной службы", — подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что его уплата является лишь "исполнением обязанностей" за неявку по повестке в указанную дату. Поэтому если это будет сделано во второй раз, будет новое нарушение.

Правозащитница добавляет, что ограничения о количестве возможных вызовов по повестке отсутствуют.

"Теоретически, с учетом времени "прохождения" наиболее долговременной процедуры — направление повестки по почте — штрафы могут появляться условно каждые два месяца", — рассказала юрист.

Она отметила также, что ТЦК СП не запрещено высылать "ежедневно по одному вызову на следующую дату от указанной ранее".

"Путь до 160 000 грн суммарной задолженности (размер санкций, от которого исполнительная служба может не только арестовывать счета и имущество, но и заниматься их фактической реализацией) не так уж длинный", — подытожила Кись.

Также важные новости дня по теме:

 

деньги Украина штраф мобилизация повестки ТЦК и СП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:53 Наплевали на языковой закон — патрульным Одессы назначили наказание

16:40 Инвалидность второй группы — нужно ли оформлять отсрочку

Text

16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

16:39 ВСУ использовали британские танки Challenger 2 в Курской области, — Sky News

16:33 Можно ли не идти в армию после уплаты штрафа — юрист объяснила интересные детали

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

16:24 Последствия ракетного удара по Одессе — в горсовете сообщили детали повреждений

16:20 Пограничники ответили, предпринимали ли россияне попытки заехать в Украину из Курской области

16:20 Цены на золото приближаются к рекордному показателю — какая причина

16:15 Во Львове мужчина уклонился от призыва, потому что хотел быть танкистом — что решил суд

15:51 Экоцид на Одесчине — Украина и Молдова усиливают сотрудничество для оценки убытков от войны

16:53 Наплевали на языковой закон — патрульным Одессы назначили наказание

16:40 Инвалидность второй группы — нужно ли оформлять отсрочку

16:39 ВСУ использовали британские танки Challenger 2 в Курской области, — Sky News

16:33 Можно ли не идти в армию после уплаты штрафа — юрист объяснила интересные детали

16:24 Последствия ракетного удара по Одессе — в горсовете сообщили детали повреждений

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

16:20 Пограничники ответили, предпринимали ли россияне попытки заехать в Украину из Курской области

16:20 Цены на золото приближаются к рекордному показателю — какая причина

16:15 Во Львове мужчина уклонился от призыва, потому что хотел быть танкистом — что решил суд

15:51 Экоцид на Одесчине — Украина и Молдова усиливают сотрудничество для оценки убытков от войны

15:47 Россия нанесла мощный удар по гражданским в Харьковской области появились фото последствий

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

Text

16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения