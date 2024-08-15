Всеобщая мобилизация в Украине — можно ли не идти в армию после оплаты штрафа

Работник ТЦК СП вручает повестку военнообязанному. Иллюстративное фото: скриншот

Несмотря на общую мобилизацию в Украине, некоторые военнообязанные граждане до сих пор не идут в ТЦК СП, из-за чего они выписывают им штрафы. Однако можно ли идти в армию, если получить штраф?

Об этом заявила адвокат юридической компании "Де-Юре" Лариса Кись в комментарии "РБК-Украина".

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Можно ли идти в армию, если получить штраф

По мнению правозащитницы, это не освобождает от мобилизации даже если штраф оплачен.

"Уплата штрафа не освобождает от обязанности военной службы", — подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что его уплата является лишь "исполнением обязанностей" за неявку по повестке в указанную дату. Поэтому если это будет сделано во второй раз, будет новое нарушение.

Правозащитница добавляет, что ограничения о количестве возможных вызовов по повестке отсутствуют.

"Теоретически, с учетом времени "прохождения" наиболее долговременной процедуры — направление повестки по почте — штрафы могут появляться условно каждые два месяца", — рассказала юрист.

Она отметила также, что ТЦК СП не запрещено высылать "ежедневно по одному вызову на следующую дату от указанной ранее".

"Путь до 160 000 грн суммарной задолженности (размер санкций, от которого исполнительная служба может не только арестовывать счета и имущество, но и заниматься их фактической реализацией) не так уж длинный", — подытожила Кись.