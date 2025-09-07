Чи може надійти повістка після сплати штрафу від ТЦК — відповідь юристів

Повістка в руках. Фото ілюстративне: УНІАН

Отримати нову повістку можуть навіть ті військовозобов'язані, які раніше вже сплачували штраф. Закриття адміністративної заборгованості не звільняє від обов'язку щодо виконання вимог військового обліку.

Про це повідомили юристи компанії INSEININ.

Отримання повістки після сплати штрафу

Згідно з чинним законодавством, усі військовозобов'язані мають з'являтися за викликом ТЦК та СП, аби уточнити військово-облікові дані, пройти ВЛК або мобілізуватися. У Міністерстві оборони зазначають, що сплата штрафу закриває лише одне порушення. Після внесення порушником повної суми заборгованості червона стрічка в "Резерв+" зникає, але за ігнорування наступних повісток військовозобов'язаного можуть оштрафувати повторно. Якщо ж громадянин вчиняє порушення систематично, йому загрожує кримінальна відповідальність.

За ухилення від призову на строкову військову службу (ст. 336 Кримінального кодексу України. — Ред.) передбачається покарання у вигляді штрафу до 8,5 тисячі гривень або до трьох років обмеження волі, а за ухилення від військового обліку (ст. 336 Кримінального кодексу України. — Ред.) — до 5 100 гривень штрафу або до шести місяців арешту.

Нагадаємо, штраф за порушення військового обліку можна сплачувати не лише в застосунку "Резерв+". Інший варіант — напряму звернутися до ТЦК та СП.

Раніше юристка Олександра Капітула пояснила, чи обов'язково військовозобов'язаним мати застосунок "Резерв+". У нормативно-правових актах такої вимоги немає.