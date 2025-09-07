Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Чи можлива повістка після сплати штрафу — роз'яснення юристів

Чи можлива повістка після сплати штрафу — роз'яснення юристів

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 07:30
Чи може надійти повістка після сплати штрафу від ТЦК — відповідь юристів
Повістка в руках. Фото ілюстративне: УНІАН

Отримати нову повістку можуть навіть ті військовозобов'язані, які раніше вже сплачували штраф. Закриття адміністративної заборгованості не звільняє від обов'язку щодо виконання вимог військового обліку.

Про це повідомили юристи компанії INSEININ

Реклама
Читайте також:

Отримання повістки після сплати штрафу 

Згідно з чинним законодавством, усі військовозобов'язані мають з'являтися за викликом ТЦК та СП, аби уточнити військово-облікові дані, пройти ВЛК або мобілізуватися. У Міністерстві оборони зазначають, що сплата штрафу закриває лише одне порушення. Після внесення порушником повної суми заборгованості червона стрічка в "Резерв+" зникає, але за ігнорування наступних повісток військовозобов'язаного можуть оштрафувати повторно. Якщо ж громадянин вчиняє порушення систематично, йому загрожує кримінальна відповідальність.

За ухилення від призову на строкову військову службу (ст. 336 Кримінального кодексу України. — Ред.) передбачається покарання у вигляді штрафу до 8,5 тисячі гривень або до трьох років обмеження волі, а за ухилення від військового обліку (ст. 336 Кримінального кодексу України. — Ред.) — до 5 100 гривень штрафу або до шести місяців арешту.

Нагадаємо, штраф за порушення військового обліку можна сплачувати не лише в застосунку "Резерв+". Інший варіант — напряму звернутися до ТЦК та СП.

Раніше юристка Олександра Капітула пояснила, чи обов'язково військовозобов'язаним мати застосунок "Резерв+". У нормативно-правових актах такої вимоги немає.

штраф військовий облік повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації