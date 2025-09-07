Видео
Возможна ли повестка после уплаты штрафа — разъяснение юристов

Возможна ли повестка после уплаты штрафа — разъяснение юристов

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 07:30
Может ли прийти повестка после уплаты штрафа от ТЦК — ответ юристов
Повестка в руках. Фото иллюстративное: УНІАН

Получить новую повестку могут даже те военнообязанные, которые ранее уже платили штраф. Закрытие административной задолженности не освобождает от обязанности по выполнению требований воинского учета.

Об этом сообщили юристы компании INSEININ.

Читайте также:

Получение повестки после уплаты штрафа

Согласно действующему законодательству, все военнообязанные должны являться по вызову ТЦК и СП, чтобы уточнить военно-учетные данные, пройти ВВК или мобилизоваться. В Министерстве обороны отмечают, что уплата штрафа закрывает только одно нарушение. После внесения нарушителем полной суммы задолженности красная лента в "Резерв+" исчезает, но за игнорирование следующих повесток военнообязанного могут оштрафовать повторно. Если же гражданин совершает нарушения систематически, ему грозит уголовная ответственность.

За уклонение от призыва на срочную военную службу (ст. 336 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) предусматривается наказание в виде штрафа до 8,5 тысячи гривен или до трех лет ограничения свободы, а за уклонение от воинского учета (ст. 336 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) — до 5 100 гривен штрафа или до шести месяцев ареста.

Напомним, штраф за нарушение воинского учета можно платить не только в приложении "Резерв+". Другой вариант — напрямую обратиться в ТЦК и СП.

Ранее юрист Александра Капитула объяснила, обязательно ли военнообязанным иметь приложение "Резерв+". В нормативно-правовых актах такого требования нет.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
