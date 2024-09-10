Юрист відповів, чи можуть в ТЦК розглядати справу ухилянтів без них

Співробітники ТЦК дивляться документи. Ілюстративне фото: Вінницький обласний ТЦК та СП

В Україні час від часу виникають ситуації, коли керівники ТЦК розглядають справи громадян, які притягаються відповідальності, без їх присутності. Своєю чергою українці ставлять собі питання, чи є такі дії законними.

Відповідь на це 9 вересня в інтерв'ю Українському радіо дав адвокат Роман Кичко.

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Він зазначив, що будь-яке законодавство забороняє розглядати справу без участі особи, адже це порушує її право на захист та створює низку інших правових порушень. Як наслідок, це може призвести до скасування рішення. Тому суди зазвичай до останнього намагаються не розглядати справи без участі позивача.

Протокол не складається, якщо особу належним чином повідомили про розгляд справи, але є докази того, що вона не з’явилася з поважної причини. Відповідно, справи про адміністративне стягнення розглядаються лише за присутності громадянина.

Однак є виключення. Справа може бути розглянута без участі особи, якщо є неспростовні докази того, що громадянина належним чином повідомили, і він не з’явився без поважних причин. Під "належним повідомленням" мається на увазі вручення цінного листа з описом та повідомленням про вручення. Якщо людина отримала таке повідомлення і не прийшла, справу можуть розглянути без неї. Якщо ж особа захворіла, це вважається поважною причиною неявки.

Також адвокат прокоментував ситуацію, коли повідомлення про розгляд справи відправляють через месенджер.

"Дуже багато практики було з приводу того, що працівники ТЦК повідомляють людину про розгляд справи у якомусь месенджері. Суди завжди говорять, що це неналежне повідомлення, бо неможливо довести, що людина отримала це повідомлення", — наголосив Роман Кичко.