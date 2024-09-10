Юрист ответил, могут ли в ТЦК рассматривать дело уклониста без него

Сотрудники ТЦК смотрят документы. Иллюстративное фото: Винницкий областной ТЦК и СП

В Украине время от времени возникают ситуации, когда руководители ТЦК рассматривают дела привлекаемых к ответственности граждан без их присутствия. В свою очередь украинцы задаются вопросом, являются ли такие действия законными.

Ответ на это, 9 сентября, в интервью Украинскому радио дал адвокат Роман Кичко.

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Что сказал юрист

Он отметил, что любое законодательство запрещает рассматривать дело без участия лица, ведь это нарушает его право на защиту и создает ряд других правовых нарушений. Это может привести к отмене решения. Поэтому суды обычно до последнего пытаются не рассматривать дела без участия истца.

Протокол не составляется, если лицо надлежащим образом уведомили о рассмотрении дела, но при этом есть доказательства того, что оно не явилось по уважительной причине. Соответственно, дела об административном взыскании рассматриваются только в присутствии гражданина.

Однако есть исключения. Дело может быть рассмотрено без участия лица, если есть неопровержимые доказательства того, что гражданин надлежащим образом уведомлен, и он не явился без уважительных причин. Под "надлежащим уведомлением" подразумевается вручение ценного письма с описью и уведомлением о вручении. Если человек получил такое уведомление и не пришел, дело могут рассмотреть без него. Если же лицо заболело, это считается уважительной причиной неявки.

Также адвокат прокомментировал ситуацию, когда сообщение о рассмотрении дела отправляется через мессенджер.

"Очень много практики было по поводу того, что работники ТЦК сообщают человеку о рассмотрении дела в каком-то мессенджере. Суды всегда говорят, что это ненадлежащее сообщение, потому что невозможно доказать, что человек получил это сообщение", — подчеркнул Роман Кичко.