У Мінекономіки сказали, чи дійсно запровадили миттєве скасування бронювання

Чоловік пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

У Міністерстві економіки спростували інформацію, яка поширювалася у ЗМІ про можливість миттєвого скасування бронювання для критично важливих підприємств та без попереджень. Насправді це некоректне трактування.

Про це це йдеться у Telegram Міністерства економіки України.

Реклама

Читайте також:

Що насправді змінилося у правилах бронювання

У міністерстві розповіли, що базовий механізм бронювання залишається незмінним. Відстрочка, як раніше, надається працівнику через його роботодавця — підприємство, яка отримало статус критично важливого.

"Якщо підприємство втрачає цей статус — бронювання його працівників припиняється. Ця норма діє з моменту запровадження системи бронювання", — йдеться у повідомленні.

Тобто, жодних нових правил про "миттєве скасування бронювання" або "заборону без попередження" уряд не вводив. Мова йде про давно встановлену норму, яку невірно описали ЗМІ.

У відомстві наголосили, що нововведення, навпаки, спрощують процедуру для критично важливих підприємств. Зокрема:

працівників підприємств ОПК тепер можна бронювати строком на 45 календарних днів;

скасовано 72-годинний строк для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.

"Це дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур та підтримувати безперервну роботу. Підприємства, що відповідають критеріям, продовжують бронювати працівників у встановленому порядку", — резюмували у Мінекономіки.

Нагадаємо, нещодавно адвокат Андрій Карпенко сказав, чи законно те, якщо роботодавець вимагає від працівника пройти ВЛК для оформлення бронювання.

Також ми повідомляли, як зміняться правила бронювання у 2026 році.