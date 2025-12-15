В Минэкономики сказали, действительно ли ввели мгновенную отмену бронирования

Ввели ли в Украине мгновенную отмену брони — ответ Минэкономики
В Министерстве экономики опровергли информацию, которая распространялась в СМИ о возможности мгновенной отмены бронирования для критически важных предприятий и без предупреждений. На самом деле это некорректная трактовка.
Об этом говорится в Telegram Министерства экономики Украины.
Что на самом деле изменилось в правилах бронирования
В министерстве рассказали, что базовый механизм бронирования остается неизменным. Отсрочка, как раньше, предоставляется работнику через его работодателя — предприятие, которое получило статус критически важного.
"Если предприятие теряет этот статус — бронирование его работников прекращается. Эта норма действует с момента введения системы бронирования", — говорится в сообщении.
То есть, никаких новых правил о "мгновенной отмене бронирования" или "запрете без предупреждения" правительство не вводило. Речь идет о давно установленной норме, которую неверно описали СМИ.
В ведомстве отметили, что нововведения, наоборот, упрощают процедуру для критически важных предприятий. В частности:
- работников предприятий ОПК теперь можно бронировать сроком на 45 календарных дней;
- отменен 72-часовой срок для проверки списков работников, поданных на бронирование.
"Это позволяет компаниям не терять специалистов при урегулировании формальных процедур и поддерживать непрерывную работу. Предприятия, соответствующие критериям, продолжают бронировать работников в установленном порядке", — резюмировали в Минэкономики.
