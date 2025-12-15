Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Ввели ли в Украине мгновенную отмену брони — ответ Минэкономики

Ввели ли в Украине мгновенную отмену брони — ответ Минэкономики

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 07:30
В Минэкономики сказали, действительно ли ввели мгновенную отмену бронирования
Мужчина пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

В Министерстве экономики опровергли информацию, которая распространялась в СМИ о возможности мгновенной отмены бронирования для критически важных предприятий и без предупреждений. На самом деле это некорректная трактовка.

Об этом говорится в Telegram Министерства экономики Украины. 

Реклама
Читайте также:

Что на самом деле изменилось в правилах бронирования

В министерстве рассказали, что базовый механизм бронирования остается неизменным. Отсрочка, как раньше, предоставляется работнику через его работодателя — предприятие, которое получило статус критически важного.

"Если предприятие теряет этот статус — бронирование его работников прекращается. Эта норма действует с момента введения системы бронирования", — говорится в сообщении.

То есть, никаких новых правил о "мгновенной отмене бронирования" или "запрете без предупреждения" правительство не вводило. Речь идет о давно установленной норме, которую неверно описали СМИ.

В ведомстве отметили, что нововведения, наоборот, упрощают процедуру для критически важных предприятий. В частности:

  • работников предприятий ОПК теперь можно бронировать сроком на 45 календарных дней;
  • отменен 72-часовой срок для проверки списков работников, поданных на бронирование.

"Это позволяет компаниям не терять специалистов при урегулировании формальных процедур и поддерживать непрерывную работу. Предприятия, соответствующие критериям, продолжают бронировать работников в установленном порядке", — резюмировали в Минэкономики.

Напомним, недавно адвокат Андрей Карпенко сказал, законно ли то, если работодатель требует от работника пройти ВВК для оформления бронирования.

Также мы сообщали, как изменятся правила бронирования в 2026 году.

Минэкономики работа армия мобилизация бронирование война в Украине
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации