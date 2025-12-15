В Минэкономики сказали, действительно ли ввели мгновенную отмену бронирования

Мужчина пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

В Министерстве экономики опровергли информацию, которая распространялась в СМИ о возможности мгновенной отмены бронирования для критически важных предприятий и без предупреждений. На самом деле это некорректная трактовка.

Об этом говорится в Telegram Министерства экономики Украины.

Что на самом деле изменилось в правилах бронирования

В министерстве рассказали, что базовый механизм бронирования остается неизменным. Отсрочка, как раньше, предоставляется работнику через его работодателя — предприятие, которое получило статус критически важного.

"Если предприятие теряет этот статус — бронирование его работников прекращается. Эта норма действует с момента введения системы бронирования", — говорится в сообщении.

То есть, никаких новых правил о "мгновенной отмене бронирования" или "запрете без предупреждения" правительство не вводило. Речь идет о давно установленной норме, которую неверно описали СМИ.

В ведомстве отметили, что нововведения, наоборот, упрощают процедуру для критически важных предприятий. В частности:

работников предприятий ОПК теперь можно бронировать сроком на 45 календарных дней;

отменен 72-часовой срок для проверки списков работников, поданных на бронирование.

"Это позволяет компаниям не терять специалистов при урегулировании формальных процедур и поддерживать непрерывную работу. Предприятия, соответствующие критериям, продолжают бронировать работников в установленном порядке", — резюмировали в Минэкономики.

