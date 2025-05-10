Як оформити компенсацію за невикористані дні відпустки військовому

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські військовослужбовці мають право на щорічну основну відпустку тривалістю до 30 календарних днів. Проте через воєнні дії, нестачу особового складу або інші обставини не завжди вдається скористатися цим правом протягом року.

Пресслужба Волинського обласного ТЦК і СП пояснила, що робити з невикористаними днями відпустки, які "згоряють" наприкінці року.

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Чи може перенестися невикористана відпустка військового на наступний рік

Як зазначено у повідомленні, перенесення основної щорічної відпустки на наступний календарний рік для військовослужбовців не передбачене законодавством. Однак, якщо відпустка не була використана, вона може бути реалізована у двох формах — безпосереднім відпочинком перед звільненням або грошовою компенсацією.

Відпустка перед звільненням

У разі звільнення з військової служби військовий має право використати всі невикористані дні основної та додаткової відпустки. Після цього його виключають зі списків особового складу, а за дні відпустки, використані перед звільненням, продовжується виплата грошового забезпечення.

Грошова компенсація

Якщо військовослужбовець не може скористатися відпусткою фактично, закон дозволяє отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні, включно з додатковими (наприклад, за статус учасника бойових дій може нараховуватися до 14 днів додаткової відпустки).

Розмір компенсації обчислюється на підставі:

окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років;

посадового окладу;

додаткових виплат, якщо такі є.

Як оформити компенсацію

Щоб отримати компенсацію, військовослужбовець має подати рапорт на ім’я командира військової частини.

У рапорті необхідно:

вказати дату звільнення (або очікувану дату);

зазначити кількість днів невикористаної відпустки;

обов’язково навести підставу, тобто норму законодавства, яка передбачає право на компенсацію.

Йдеться про Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Наказ Міністерства оборони України №260, яким затверджена Інструкція про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.

Таким чином, військові, які не змогли скористатися щорічною відпусткою, не втрачають це право повністю — закон передбачає справедливу компенсацію як у часі, так і в грошовому еквіваленті.

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