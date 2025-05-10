Как оформить компенсацию за неиспользованные дни отпуска военному

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие имеют право на ежегодный основной отпуск продолжительностью до 30 календарных дней. Однако из-за военных действий, недостатка личного состава или других обстоятельств не всегда удается воспользоваться этим правом в течение года.

Пресс-служба Волынского областного ТЦК и СП объяснила, что делать с неиспользованными днями отпуска, которые "сгорают" в конце года.

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Как указано в сообщении, перенос основного ежегодного отпуска на следующий календарный год для военнослужащих не предусмотрен законодательством. Однако, если отпуск не был использован, он может быть реализован в двух формах - непосредственным отдыхом перед увольнением или денежной компенсацией.

Отпуск перед увольнением

В случае увольнения с военной службы военный имеет право использовать все неиспользованные дни основного и дополнительного отпуска. После этого его исключают из списков личного состава, а за дни отпуска, использованные перед увольнением, продолжается выплата денежного обеспечения.

Денежная компенсация

Если военнослужащий не может воспользоваться отпуском фактически, закон позволяет получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни, включая дополнительные (например, за статус участника боевых действий может начисляться до 14 дней дополнительного отпуска).

Размер компенсации исчисляется на основании:

оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

должностного оклада;

дополнительных выплат, если таковые имеются.

Как оформить компенсацию

Чтобы получить компенсацию, военнослужащий должен подать рапорт на имя командира воинской части.

В рапорте необходимо:

указать дату увольнения (или ожидаемую дату);

указать количество дней неиспользованного отпуска;

обязательно привести основание, то есть норму законодательства, которая предусматривает право на компенсацию.

Речь идет о Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Приказ Министерства обороны Украины №260, которым утверждена Инструкция о порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ.

Таким образом, военные, которые не смогли воспользоваться ежегодным отпуском, не теряют это право полностью — закон предусматривает справедливую компенсацию как во времени, так и в денежном эквиваленте.

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