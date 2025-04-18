Виплати в ЗСУ - який розмір за часткову втрату працездатності

Військовослужбовець у госпіталі. Фото: "Суспільне Івано-Франківськ"

Українські військові мають право на одноразову виплату в результаті отримання часткової непрацездатності під час військової служби. Розмір цієї виплати залежить від того, який відсоток непрацездатності буде встановлений відповідними експертними структурами.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати за часткову непрацездатність

Військовослужбовці Збройних сил України, які частково чи повністю втратили працездатність під час служби в армії (зокрема, під час бойових дій), мають право на грошову компенсацію.

Розмір виплати за часткову втрату працездатності військовослужбовця залежить від встановленого відсотка втрати працездатності.

Розмір виплати в ЗСУ

У Міністерстві оборони зазначили, що базовою сумою одноразової допомоги є 211 960 грн.

"Наприклад, при втраті 20% виплата становитиме 42 392 грн", — наголосив у військовому відомстві.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, чи варто чекати змін у грошовому забезпеченні воїнів ЗСУ в квітні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із військовослужбовців отримуватиме 100 тисяч гривень щомісяця в 2025 році.