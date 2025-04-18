Выплаты в ВСУ - какой размер за частичную утрату трудоспособности

Военнослужащий в госпитале. Фото: "Суспільне Івано-Франківськ"

Украинские военные имеют право на единовременную выплату в результате получения частичной нетрудоспособности во время военной службы. Размер этой выплаты зависит от того, какой процент нетрудоспособности будет установлен соответствующими экспертными структурами.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты за частичную нетрудоспособность

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые частично или полностью утратили трудоспособность во время службы в армии (в частности, во время боевых действий), имеют право на денежную компенсацию.

Размер выплаты за частичную потерю трудоспособности военнослужащего зависит от установленного процента потери трудоспособности.

Размер выплаты в ВСУ

В Министерстве обороны отметили, что базовой суммой единовременного пособия является 211 960 грн.

"Например, при потере 20% выплата составит 42 392 грн", — подчеркнули в военном ведомстве.

Напомним, мы ранее сообщали о том, стоит ли ждать изменений в денежном обеспечении воинов ВСУ в апреле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военнослужащих будет получать 100 тысяч гривен ежемесячно в 2025 году.