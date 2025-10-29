У листопаді 2025 року продовжить діяти система бронювання — які категорії чоловіків забронюють

Оформлення документів в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Воєнний стан та призов до армії в Україні продовжені після 5 листопада. Проте деякі категорії громадян мають право на бронювання від мобілізації.

Колеги з УНІАН разом з юристом підсумували основні аспекти бронювання у листопаді 2025 року.

Кого забронюють у листопаді

Бронь від служби у війську надається представникам певних професій, чия діяльність визнана критично важливою для функціонування держави в умовах воєнного стану. До цієї категорії належать працівники:

прокуратури;

поліції;

Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС);

оборонних підприємств;

підприємств критичної інфраструктури;

тих, хто співпрацює з Міністерством оборони України.

Як "забронюватись" у листопаді 2025 року

Рішення про надання бронювання приймає роботодавець. Після цього він оформляє відповідні документи. Перевірити наявність броні можна трьома способами:

звернувшись до територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК);

скориставшись онлайн-сервісом "Резерв+";

звернувшись до кадрів своєї організації.

Якщо повістку отримано, попри наявність броні, необхідно негайно звернутися до ТЦК з документами, що підтверджують бронювання. Несвоєчасне звернення може призвести до внесення особи до списку осіб, що ухиляються від мобілізації.

Звернення до ТЦК із документами, що підтверджують бронь, дозволяє "скасувати" повістку та зняти статус "у розшуку". Крім того, може знадобитися сплатити штраф за несвоєчасне звернення.

