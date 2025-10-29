Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Бронирование в ноябре — кто имеет право и как его оформить

Бронирование в ноябре — кто имеет право и как его оформить

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 06:27
обновлено: 00:42
В ноябре 2025 года продолжит действовать система бронирования — какие категории мужчин забронируют
Оформление документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Военное положение и призыв в армию в Украине продлены после 5 ноября. Однако некоторые категории граждан имеют право на бронирование от мобилизации.

Коллеги из УНИАН вместе с юристом подытожили основные аспекты бронирования в ноябре 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Кого забронируют в ноябре

Бронь от службы в армии предоставляется представителям определенных профессий, чья деятельность признана критически важной для функционирования государства в условиях военного положения. К этой категории относятся работники:

  • прокуратуры;
  • полиции;
  • Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС);
  • оборонных предприятий;
  • предприятий критической инфраструктуры;
  • тех, кто сотрудничает с Министерством обороны Украины.

Как "забронироваться" в ноябре 2025 года

Решение о предоставлении бронирования принимает работодатель. После этого он оформляет соответствующие документы. Проверить наличие брони можно тремя способами:

  • обратившись в территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК);
  • воспользовавшись онлайн-сервисом "Резерв+";
  • обратившись в кадры своей организации.

Если повестка получена, несмотря на наличие брони, необходимо немедленно обратиться в ТЦК с документами, подтверждающими бронирование. Несвоевременное обращение может привести к внесению лица в список лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Обращение в ТЦК с документами, подтверждающими бронь, позволяет "отменить" повестку и снять статус "в розыске". Кроме того, может понадобиться оплатить штраф за несвоевременное обращение.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли исключение с воинского учета через суд.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени имеют внутренне перемещенные лица на то, чтобы стать на воинский учет.

военный учет бронирование ТЦК и СП военнообязанные Резерв+
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации