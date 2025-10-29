В ноябре 2025 года продолжит действовать система бронирования — какие категории мужчин забронируют

Оформление документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Военное положение и призыв в армию в Украине продлены после 5 ноября. Однако некоторые категории граждан имеют право на бронирование от мобилизации.

Коллеги из УНИАН вместе с юристом подытожили основные аспекты бронирования в ноябре 2025 года.

Кого забронируют в ноябре

Бронь от службы в армии предоставляется представителям определенных профессий, чья деятельность признана критически важной для функционирования государства в условиях военного положения. К этой категории относятся работники:

прокуратуры;

полиции;

Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС);

оборонных предприятий;

предприятий критической инфраструктуры;

тех, кто сотрудничает с Министерством обороны Украины.

Как "забронироваться" в ноябре 2025 года

Решение о предоставлении бронирования принимает работодатель. После этого он оформляет соответствующие документы. Проверить наличие брони можно тремя способами:

обратившись в территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК);

воспользовавшись онлайн-сервисом "Резерв+";

обратившись в кадры своей организации.

Если повестка получена, несмотря на наличие брони, необходимо немедленно обратиться в ТЦК с документами, подтверждающими бронирование. Несвоевременное обращение может привести к внесению лица в список лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Обращение в ТЦК с документами, подтверждающими бронь, позволяет "отменить" повестку и снять статус "в розыске". Кроме того, может понадобиться оплатить штраф за несвоевременное обращение.

