Підхід до бронювання у 2026 році змінився — що радить юристка

Оформлення бронювання у ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні радикально змінили підхід до бронювання військовозобов’язаних працівників. Критично важливі підприємства отримали право захистити від призову увесь персонал без старого ліміту у 50%.

Про це повідомила адвокатка Руслана Слободянюк у коментарі для "Суспільне Хмельницький".

Реклама

Читайте також:

Більше броні та фінансовий ценз — що зміниться для бізнесу

Старі обмеження пішли в минуле. Раніше компанії могли забронювати лише половину штату, а тепер лімітів немає. Критично важливі установи мають право подати на бронь усіх потрібних фахівців. Проте зробити це можна лише один раз на рік, хоча роботодавець сам визначає пріоритети.

Гроші тепер вирішують усе — встановлено жорсткий поріг зарплати. Для отримання відстрочки працівник має заробляти щонайменше 21 617,50 гривні. Це офіційний мінімум. Якщо оклад менший — система автоматично видасть відмову. Перевіряти цифри варто ще до подання заявки.

Подати документи стало простіше: можна використати портал "Дія". Також керівник може надати звичайну довідку. Головне — вказати точну кількість військовозобов'язаних.

Оборонний сектор отримав особливі пільги. Підприємства ОПК можуть бронювати людей навіть із порушеннями військового обліку. На виправлення помилок дають 45 днів. Це важливий запобіжник для безперебійної роботи фронту. Також влада прибрала часові рамки для перевірки списків. Правило "72 годин" більше не діє.

Треба враховувати, зазначає юристка, що кількість заброньованих не може перевищувати штат. Дані мають чітко відповідати документам про критичність компанії.

Нагадаємо, раніше Гетманцев закликав повністю ліквідувати "лакшері-бронювання". Маються на увазі випадки, коли публічні прихильники жорсткої воєнної риторики користуються бронюванням.

Також ми писали, чи можна отримати бронь після сплати штрафу від ТЦК. Однак наступний штраф може прийти, як через 5 хвилин, так і через 5 днів.