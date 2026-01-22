Подход к бронированию в 2026 году изменился — что советует юрист

Оформление бронирования в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине радикально изменили подход к бронированию военнообязанных работников. Критически важные предприятия получили право защитить от призыва весь персонал без старого лимита в 50%.

Об этом сообщила адвокат Руслана Слободянюк в комментарии для "Суспільне Хмельницький".

Реклама

Читайте также:

Больше брони и финансовый ценз — что изменится для бизнеса

Старые ограничения ушли в прошлое. Ранее компании могли забронировать только половину штата, а теперь лимитов нет. Критически важные учреждения имеют право подать на бронь всех нужных специалистов. Однако сделать это можно только один раз в год, хотя работодатель сам определяет приоритеты.

Деньги теперь решают все — установлен жесткий порог зарплаты. Для получения отсрочки работник должен зарабатывать не менее 21 617,50 гривны. Это официальный минимум. Если оклад меньше — система автоматически выдаст отказ. Проверять цифры стоит еще до подачи заявки.

Подать документы стало проще: можно использовать портал "Дія". Также руководитель может предоставить обычную справку. Главное — указать точное количество военнообязанных.

Оборонный сектор получил особые льготы. Предприятия ОПК могут бронировать людей даже с нарушениями воинского учета. На исправление ошибок дают 45 дней. Это важный предохранитель для бесперебойной работы фронта. Также власти убрали временные рамки для проверки списков. Правило "72 часов" больше не действует.

Надо учитывать, отмечает юрист, что количество забронированных не может превышать штат. Данные должны четко соответствовать документам о критичности компании.

Напомним, ранее Гетманцев призвал полностью ликвидировать "лакшери-бронирование". Имеются в виду случаи, когда публичные сторонники жесткой военной риторики пользуются бронированием.

Также мы писали, можно ли получить бронь после уплаты штрафа от ТЦК. Однако следующий штраф может прийти, как через 5 минут, так и через 5 дней.