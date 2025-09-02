Відео
Головна Військова економіка Бронювання після сплати штрафу зі знижкою — чи можливо це

Бронювання після сплати штрафу зі знижкою — чи можливо це

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 05:45
Сплата штрафу зі знижкою - можливість бронювання після сплати штрафу
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо громадянин вирішив сплатити штраф за порушення військового обліку через "Резерв+" із 50%-вою знижкою, він може спробувати оформити бронювання від мобілізації. Але існує варіант із повторним оголошенням у розшук.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав  юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Бронювання після сплати штрафу

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити бронювання від мобілізації, сплативши штраф за порушення військового обліку через "Резерв+" зі 50%-вою знижкою.

Юрист Владислав Дерій пояснив у відповіді громадянину, що у такій ситуації бувають різні варіанти розвитку подальших подій.

"В мене були випадки, коли клієнт встиг забронюватися", — наголосив юрист.

Повторний розшук через 7 хвилин

Разом з тим, підкреслив Дерій, не завжди сплата штрафу через "Резерв+" знімає питання з ТЦК і дозволяє оформити бронювання.

"Є ситуації, коли людину повторно оголосили в розшук через 7 хвилин після сплати штрафу", — визнав юрист.

Тож військовозобов’язаний громадянин, який сплатив штраф через застосунок "Резерв+", може спробувати отримати бронювання, але гарантій його отримання у такій ситуації немає.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

Додамо, ми повідомляли про те, що потрібно зробити громадянину після сплати штрафу через "Резерв+".

штраф військовий облік бронювання військовозобов'язані резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
