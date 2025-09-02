Уплата штрафа со скидкой - возможность бронирования после уплаты штрафа

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если гражданин решил оплатить штраф за нарушение воинского учета через "Резерв+" с 50%-ной скидкой, он может попробовать оформить бронирование от мобилизации. Но существует вариант с повторным объявлением в розыск.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Бронирование после уплаты штрафа

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить бронирование от мобилизации, оплатив штраф за нарушение воинского учета через "Резерв+" с 50%-ной скидкой.

Юрист Владислав Дерий объяснил в ответе гражданину, что в такой ситуации бывают разные варианты развития дальнейших событий.

"У меня были случаи, когда клиент успел забронироваться", — отметил юрист.

Повторный розыск через 7 минут

Вместе с тем, подчеркнул Дерий, не всегда уплата штрафа через "Резерв+" снимает вопрос с ТЦК и позволяет оформить бронирование.

"Есть ситуации, когда человека повторно объявили в розыск через 7 минут после уплаты штрафа", — признал юрист.

Поэтому военнообязанный гражданин, который оплатил штраф через приложение "Резерв+", может попытаться получить бронирование, но гарантий его получения в такой ситуации нет.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, что нужно сделать гражданину после уплаты штрафа через "Резерв+".