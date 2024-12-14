Як оскаржити блокування карт у воєнний час — поради юриста

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE

Юрист Адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергій Ланкін відповів, чи підлягає оскарженню блокування карток у воєнний час. За його словами, це можна зробити через суд.

Про це Сергій Ланкін сказав у коментарі УНІАН.

Читайте також:

Блокування карток ухилянтам

Адвокат зазначає, що зазвичай у судовому процесі оскаржують підстави для відкриття виконавчого провадження. Зокрема, необхідно оскаржити постанову ТЦК та СП, яка дозволяє стягнення штрафу через виконавців. Якщо суд скасує постанову, виконавче провадження буде припинене.

Блокування рахунків також можна оскаржити в судовому порядку. Якщо суд підтвердить законність постанови, дії виконавців будуть визнані правомірними.

Однак блокування може бути визнано неправомірним, якщо стосуються рахунків, які за законом не підлягають арешту, або якщо стягується сума, що перевищує встановлені законодавством ліміти. Наприклад, не можна стягувати більше ніж 20% доходів боржника, які надходять на його картку.

Рахунок ухилянта буде розблоковано після списання суми штрафу та витрат на виконавче провадження.

У деяких банках є функціонал, який дозволяє не блокувати весь рахунок, а лише "заморожувати" суму заборгованості.

Нагадаємо, у Сумській області близько 15% осіб, які отримали повістки, не з'явилися за місцем призначення. Ці люди можуть стати фігурантами судових справ.

Також у період воєнного стану чоловіків, які ухиляються від призову на військову службу, можуть не лише оштрафувати, але й позбавити волі.