Найбільше покарання отримують ухилянти, якій пройшли ВЛК, але не прибули на місце служби

Виписування повістки. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні депутати продовжили термін загальної мобілізації. Як відомо, за ухиляння від військового обов'язку передбачені штрафи та тюремне ув'язнення.

Портал Експерт дізнався в адвокатки Марії Михайленко (Демешко) за що зараз суди найбільше карають ухилянтів.

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За словами Марії, не отримання повістки поштою або її ігнорування може призвести до штрафу від 17 до 25 тисяч гривень. Розмір штрафу визначає ТЦК, причому за перше порушення, як правило, призначається мінімальний штраф. Однак повторне порушення може спричинити максимальний штраф або навіть кримінальну відповідальність.

Законодавство передбачає найсуворіше покарання — позбавлення волі на 3-5 років — для військовозобов’язаних, які тричі не з'явилися за бойовою повісткою. Таке покарання застосовується лише до тих осіб, які пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) та визнані придатними до військової служби.

Як ТЦК має вручати повістки

Юристка підкреслює, що закон вимагає особистого вручення повістки. Якщо повістку залишили в поштовій скриньці або передали родичам, такий документ не має юридичної сили. Крім того, військовозобов’язаний повинен поставити підпис про отримання або відмову від повістки.

Штраф можна оскаржити в суді, але для цього необхідно довести порушення процедури вручення повістки, наприклад:

надсилання повістки за неправильною адресою;

невірні дані у документі;

вручення з тиском або порушенням прав.

Юристка зазначає, що ТЦК зобов'язаний надати докази належного вручення повістки. Відсутність таких доказів може стати підставою для скасування штрафу в суді.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де та як пройти повторну військово-лікарську комісію.

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