Наибольшее наказание получают уклонисты, которые прошли ВВК, но не прибыли на место службы

Выписка повестки. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине депутаты продлили срок всеобщей мобилизации. Как известно, за уклонение от воинской обязанности предусмотрены штрафы и тюремное заключение.

Портал Эксперт узнал у адвоката Марии Михайленко (Демешко) за что сейчас суды больше всего наказывают уклонистов.

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По словам Марии, не получение повестки по почте или ее игнорирование может привести к штрафу от 17 до 25 тысяч гривен. Размер штрафа определяет ТЦК, причем за первое нарушение, как правило, назначается минимальный штраф. Однако повторное нарушение может повлечь за собой максимальный штраф или даже уголовную ответственность.

Законодательство предусматривает строжайшее наказание — лишение свободы на 3-5 лет — для военнообязанных, трижды не явившихся за боевой повесткой. Такое наказание применимо только к тем лицам, которые прошли военно-врачебную комиссию (ВВК) и признаны годными к военной службе.

Как ТЦК должна вручать повестки

Юрист подчеркивает, что закон требует личного вручения повестки. Если повестку оставили в почтовом ящике или передали родственникам, такой документ не имеет юридической силы. Кроме того, военнообязанный должен поставить подпись о получении или отказе от повестки.

Штраф можно обжаловать в суде, но для этого необходимо доказать нарушение процедуры вручения повестки, например:

отправка повестки по неправильному адресу;

неверные данные в документе;

вручение с давлением или нарушением прав.

Юрист отмечает, что ТЦК обязан предоставить доказательства надлежащего вручения повестки. Отсутствие таких улик может стать основанием для отмены штрафа в суде.

Напомним, мы ранее писали о том, где и как пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Также мы сообщали, что следует знать перед прохождением повторной ВВК.