Как обжаловать блокировку карт в военное время — советы юриста

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE

Юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин ответил, подлежит ли обжалованию блокировка карт в военное время. По его словам, это можно сделать через суд.

Об этом Сергей Ланкин сказал в комментарии УНИАН.

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Блокировка карт уклонистам

Адвокат отмечает, что обычно в судебном процессе оспаривают основания для открытия исполнительного производства. В частности, необходимо обжаловать постановление ТЦК и СП, которое позволяет взыскание штрафа через исполнителей. Если суд отменит постановление, исполнительное производство будет прекращено.

Блокировку счетов также можно обжаловать в судебном порядке. Если суд подтвердит законность постановления, действия исполнителей будут признаны правомерными.

Однако блокировка может быть признана неправомерной, если касаются счетов, которые по закону не подлежат аресту, или если взыскивается сумма, превышающая установленные законодательством лимиты. Например, нельзя взимать более 20% доходов должника, которые поступают на его карту.

Счет уклониста будет разблокирован после списания суммы штрафа и расходов на исполнительное производство.

В некоторых банках есть функционал, который позволяет не блокировать весь счет, а лишь "замораживать" сумму задолженности.

Напомним, в Сумской области около 15% лиц, получивших повестки, не явились по месту назначения. Эти люди могут стать фигурантами судебных дел.

Также в период военного положения мужчин, которые уклоняются от призыва на военную службу, могут не только оштрафовать, но и лишить свободы.