Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує санітара-радіотелефоністам

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на домедичній допомозі й радіообміні. Йдеться про санітарів-радіотелефоністів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 1 лютого.

Обов'язки санітара-радіотелефоніста

Санітар-радіотелефоніст має надавати домедичну допомогу, забезпечувати радіозв'язок, вести радіообмін, координувати евакуацію, підтримувати зв'язок із підрозділами, аби знати про ситуацію, кількість поранених та їхній стан. Також серед обов'язків такого військового технічне обслуговування радіообладнання.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують фізично витривалих, психологічно стійких, дисциплінованих і відповідальних людей віком від 18 до 50 років. Від претендентів очікують бажання вчитися й розвиватися, готовності до роботи в зоні активних бойових дій, вміння користуватися радіотехнікою та засобами зв'язку. Бажано мати середню або вищу медичну освіту. Проходження курсів MARCH, Stop the bleed буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує електрозварників. Серед обов'язків таких військових зварювання металевих конструкцій і корпусів броньованих машин.

Також ми повідомляли, що у бригаді потрібні анестезіологи. Обійняти таку посаду можуть ті, хто має вищу медичну освіту та щонайменше рік досвіду роботи за фахом.