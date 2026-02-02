Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Бойцам нужна домедицинская помощь — новая вакансия в "Азове"

Бойцам нужна домедицинская помощь — новая вакансия в "Азове"

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает санитарам-радиотелефонистам
Учения по тактической медицине. Фото иллюстративное: armyinform.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в домедицинской помощи и радиообмене. Речь идет о санитарах-радиотелефонистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 1 февраля.

Реклама
Читайте также:
"Азов" ищет санитаров-радиотелефонистов
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности санитара-радиотелефониста

Санитар-радиотелефонист должен оказывать домедицинскую помощь, обеспечивать радиосвязь, вести радиообмен, координировать эвакуацию, поддерживать связь с подразделениями, чтобы знать о ситуации, количестве раненых и их состоянии. Также среди обязанностей такого военного техническое обслуживание радиооборудования.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают физически выносливых, психологически устойчивых, дисциплинированных и ответственных людей в возрасте от 18 до 50 лет. От претендентов ожидают желания учиться и развиваться, готовности к работе в зоне активных боевых действий, умения пользоваться радиотехникой и средствами связи. Желательно иметь среднее или высшее медицинское образование. Прохождение курсов MARCH, Stop the bleed будет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает электросварщиков. Среди обязанностей таких военных сварка металлических конструкций и корпусов бронированных машин.

Также мы сообщали, что в бригаду требуются анестезиологи. Занять такую должность могут те, кто имеет высшее медицинское образование и не менее года опыта работы по специальности.

медики бригада "Азов" мобилизация вакансии военнослужащие 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации