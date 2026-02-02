Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает санитарам-радиотелефонистам

Учения по тактической медицине. Фото иллюстративное: armyinform.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в домедицинской помощи и радиообмене. Речь идет о санитарах-радиотелефонистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 1 февраля.

Обязанности санитара-радиотелефониста

Санитар-радиотелефонист должен оказывать домедицинскую помощь, обеспечивать радиосвязь, вести радиообмен, координировать эвакуацию, поддерживать связь с подразделениями, чтобы знать о ситуации, количестве раненых и их состоянии. Также среди обязанностей такого военного техническое обслуживание радиооборудования.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают физически выносливых, психологически устойчивых, дисциплинированных и ответственных людей в возрасте от 18 до 50 лет. От претендентов ожидают желания учиться и развиваться, готовности к работе в зоне активных боевых действий, умения пользоваться радиотехникой и средствами связи. Желательно иметь среднее или высшее медицинское образование. Прохождение курсов MARCH, Stop the bleed будет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает электросварщиков. Среди обязанностей таких военных сварка металлических конструкций и корпусов бронированных машин.

Также мы сообщали, что в бригаду требуются анестезиологи. Занять такую должность могут те, кто имеет высшее медицинское образование и не менее года опыта работы по специальности.