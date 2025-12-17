Тепер юнаки за кордоном будуть автоматично в базах — це спростить отримання документів

Співробітники ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

Досяг повноліття — автоматично потрапив у базу. Українським юнакам більше не доведеться бігати по кабінетах, щоб стати на військовий облік. Процедуру перевели в "цифру".

Про деталі під час брифінгу розповів народний депутат Олександр Федієнко, передає УНІАН.

Як це працюватиме

Механізм максимально спростили. Щойно громадянину виповнюється 18 років, його дані автоматично вносяться до Реєстру військовозобов'язаних.

Федієнко пояснив головну перевагу: "Військовозобов'язаному, який досягнув 18-річного віку, не потрібно буде далі йти до центрів комплектування, проходити військово-лікарську комісію".

Тобто первинна реєстрація відбувається без фізичної присутності людини.

Порятунок для тих, хто за кордоном

Нардеп наголосив: це рішення критично важливе для юнаків, які зараз перебувають за межами України. Раніше вони потрапляли у пастку бюрократії.

Без відмітки про військовий облік хлопці не могли оформити інші документи.

Найбільше страждали абітурієнти. Вони фізично не могли вступити до навчальних закладів, бо виші вимагали військово-обліковий документ. Щоб його отримати, треба було їхати в Україну і йти в ТЦК.

Тепер цей бар'єр знято. Автоматична реєстрація розблокує доступ до державних послуг та освіти дистанційно.

