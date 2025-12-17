Теперь юноши за рубежом будут автоматически в базах — это упростит получение документов

Сотрудники ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

Достиг совершеннолетия — автоматически попал в базу. Украинским юношам больше не придется бегать по кабинетам, чтобы стать на воинский учет. Процедуру перевели в "цифру".

О деталях во время брифинга рассказал народный депутат Александр Федиенко, передает УНИАН.

Как это будет работать

Механизм максимально упростили. Как только гражданину исполняется 18 лет, его данные автоматически вносятся в Реестр военнообязанных.

Федиенко объяснил главное преимущество: "Военнообязанному, который достиг 18-летнего возраста, не нужно будет дальше идти в центры комплектования, проходить военно-врачебную комиссию".

То есть первичная регистрация происходит без физического присутствия человека.

Спасение для тех, кто за границей

Нардеп подчеркнул: это решение критически важно для юношей, которые сейчас находятся за пределами Украины. Ранее они попадали в ловушку бюрократии.

Без отметки о воинском учете ребята не могли оформить другие документы.

Больше всего страдали абитуриенты. Они физически не могли поступить в учебные заведения, потому что вузы требовали военно-учетный документ. Чтобы его получить, надо было ехать в Украину и идти в ТЦК.

Теперь этот барьер снят. Автоматическая регистрация разблокирует доступ к государственным услугам и образованию дистанционно.

