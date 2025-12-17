Теперь юноши за рубежом будут автоматически в базах — это упростит получение документов

Без ТЦК и ВВК — парней занесут в базу автоматически с 18 лет
Достиг совершеннолетия — автоматически попал в базу. Украинским юношам больше не придется бегать по кабинетам, чтобы стать на воинский учет. Процедуру перевели в "цифру".
О деталях во время брифинга рассказал народный депутат Александр Федиенко, передает УНИАН.
Как это будет работать
Механизм максимально упростили. Как только гражданину исполняется 18 лет, его данные автоматически вносятся в Реестр военнообязанных.
Федиенко объяснил главное преимущество: "Военнообязанному, который достиг 18-летнего возраста, не нужно будет дальше идти в центры комплектования, проходить военно-врачебную комиссию".
То есть первичная регистрация происходит без физического присутствия человека.
Спасение для тех, кто за границей
Нардеп подчеркнул: это решение критически важно для юношей, которые сейчас находятся за пределами Украины. Ранее они попадали в ловушку бюрократии.
Без отметки о воинском учете ребята не могли оформить другие документы.
Больше всего страдали абитуриенты. Они физически не могли поступить в учебные заведения, потому что вузы требовали военно-учетный документ. Чтобы его получить, надо было ехать в Украину и идти в ТЦК.
Теперь этот барьер снят. Автоматическая регистрация разблокирует доступ к государственным услугам и образованию дистанционно.
Напомним, недавно адвокат Андрей Карпенко сказал, законно ли то, если работодатель требует от работника пройти ВВК для оформления бронирования.
Также мы сообщали, как изменятся правила бронирования в 2026 году.
Читайте Новини.LIVE!