Главная Военная экономика Без ТЦК и ВВК — парней занесут в базу автоматически с 18 лет

Без ТЦК и ВВК — парней занесут в базу автоматически с 18 лет

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 07:30
Теперь юноши за рубежом будут автоматически в базах — это упростит получение документов
Сотрудники ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

Достиг совершеннолетия — автоматически попал в базу. Украинским юношам больше не придется бегать по кабинетам, чтобы стать на воинский учет. Процедуру перевели в "цифру".

О деталях во время брифинга рассказал народный депутат Александр Федиенко, передает УНИАН.

Читайте также:

Как это будет работать

Механизм максимально упростили. Как только гражданину исполняется 18 лет, его данные автоматически вносятся в Реестр военнообязанных.

Федиенко объяснил главное преимущество: "Военнообязанному, который достиг 18-летнего возраста, не нужно будет дальше идти в центры комплектования, проходить военно-врачебную комиссию".

То есть первичная регистрация происходит без физического присутствия человека.

Спасение для тех, кто за границей

Нардеп подчеркнул: это решение критически важно для юношей, которые сейчас находятся за пределами Украины. Ранее они попадали в ловушку бюрократии.

Без отметки о воинском учете ребята не могли оформить другие документы.

Больше всего страдали абитуриенты. Они физически не могли поступить в учебные заведения, потому что вузы требовали военно-учетный документ. Чтобы его получить, надо было ехать в Украину и идти в ТЦК.

Теперь этот барьер снят. Автоматическая регистрация разблокирует доступ к государственным услугам и образованию дистанционно.

Напомним, недавно адвокат Андрей Карпенко сказал, законно ли то, если работодатель требует от работника пройти ВВК для оформления бронирования.

Также мы сообщали, как изменятся правила бронирования в 2026 году.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
