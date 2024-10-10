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Без підвищення податків заднім числом — яким буде військовий збір у жовтні

10 жовтня 2024 14:58
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Підвищення податків в Україні заднім числом у жовтні не буде
Гроші та рахунки. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Підвищення податків заднім числом у жовтні не відбудеться через те, що законопроєкт було ухвалено в урізаному вигляді. Нові правила обкладення доходів не буде застосовано до більшості платників податків з 1 жовтня, оскільки, попри формальну дату початку, закон буде підписано пізніше, а фактичний механізм оподаткування заднім числом відсутній.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Железняк розкритикував прийнятий парламентом документ. Нардеп повідомив, що щодо воєнного збору залишиться редакція першого читання. Він також зазначив, що за три редакції, за якими вносили законопроєкт, уряду не вдалося грамотно скласти текст і він вийшов дуже невдалим.

"Ну і купа технічних моментів….Тут виникне дуже багато практичних питань по реалізації закону. Я вважаю, його в такому вигляді підписувати не можна", — додав Железняк.

Головне з прийнятого законопроєкту:

  • військовий збір для всіх крім ФОП на спрощеній системі оподаткування спрощенців підіймається із дня набрання законом чинності, а не з 1 жовтня. 
  • військовий збір ФОП на спрощеній системі оподаткування все одно із 1 жовтня підіймається на 5%;
  • будь-яких перенесень військового збору на 1 січня немає ні для кого;
  • е-резиденти, ФОП на окупованих територіях та на території зони бойових дій також будуть платити військовий збір. 

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про підвищення податків в Україні. Закон підтримали 247 депутатів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що зміни у податковій сфері, які очікуються у жовтні 2024 року, торкнуться доходів військовослужбовців. Заробітна плата бійців суттєво скоротиться, оскільки вони також сплачують військовий збір.

Верховна Рада ФОП податки Україна військовий збір

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