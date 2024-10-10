Повышения налогов в Украине задним числом в октябре не будет

Деньги и счета. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Повышение налогов задним числом в октябре не произойдет из-за того, что законопроект был принят в урезанном виде. Новые правила обложения доходов не будут применены к большинству налогоплательщиков с 1 октября, поскольку, несмотря на формальную дату начала, закон будет подписан позже, а фактический механизм налогообложения задним числом отсутствует.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Железняк подверг критике принятый парламентом документ. Нардеп сообщил, что по военному сбору останется редакция первого чтения. Он также отметил, что за три редакции, по которым вносили законопроект, правительству не удалось грамотно составить текст и он получился очень неудачным.

"Ну и куча технических моментов… Здесь возникнет очень много практических вопросов по реализации закона. Я считаю, его в таком виде подписывать нельзя", — добавил Железняк.

Главное из принятого законопроекта:

военный сбор для всех кроме ФЛП на упрощенной системе налогообложения упрощенцев поднимается со дня вступления закона в силу, а не с 1 октября.

военный сбор ФЛП на упрощенной системе налогообложения все равно с 1 октября поднимается на 5%;

каких-либо перенесений военного сбора на 1 января нет ни для кого;

е-резиденты, ФЛП на оккупированных территориях и на территории зоны боевых действий также будут платить военный сбор.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о повышении налогов в Украине. Закон поддержали 247 депутатов.

Также Новини.LIVE сообщали, что ожидаемые в октябре 2024 года изменения в налоговой сфере коснутся доходов военнослужащих. Заработная плата бойцов существенно сократится, поскольку они также уплачивают военный сбор.