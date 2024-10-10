Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Без повышения налогов задним числом — каким будет военный сбор в октябре arrow

Без повышения налогов задним числом — каким будет военный сбор в октябре

10 октября 2024 14:58
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Повышения налогов в Украине задним числом в октябре не будет
Деньги и счета. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Повышение налогов задним числом в октябре не произойдет из-за того, что законопроект был принят в урезанном виде. Новые правила обложения доходов не будут применены к большинству налогоплательщиков с 1 октября, поскольку, несмотря на формальную дату начала, закон будет подписан позже, а фактический механизм налогообложения задним числом отсутствует.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Читайте также:

Как ФЛП будут платить военный сбор в октябре

Железняк подверг критике принятый парламентом документ. Нардеп сообщил, что по военному сбору останется редакция первого чтения. Он также отметил, что за три редакции, по которым вносили законопроект, правительству не удалось грамотно составить текст и он получился очень неудачным.

"Ну и куча технических моментов… Здесь возникнет очень много практических вопросов по реализации закона. Я считаю, его в таком виде подписывать нельзя", — добавил Железняк.

Главное из принятого законопроекта:

  • военный сбор для всех кроме ФЛП на упрощенной системе налогообложения упрощенцев поднимается со дня вступления закона в силу, а не с 1 октября.
  • военный сбор ФЛП на упрощенной системе налогообложения все равно с 1 октября поднимается на 5%;
  • каких-либо перенесений военного сбора на 1 января нет ни для кого;
  • е-резиденты, ФЛП на оккупированных территориях и на территории зоны боевых действий также будут платить военный сбор.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о повышении налогов в Украине. Закон поддержали 247 депутатов.

Также Новини.LIVE сообщали, что ожидаемые в октябре 2024 года изменения в налоговой сфере коснутся доходов военнослужащих. Заработная плата бойцов существенно сократится, поскольку они также уплачивают военный сбор.

Верховная Рада ФЛП налоги Украина военный сбор

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:19 Жгли военные авто и железнодорожное оборудование — в Одессе судят диверсантов

Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

15:54 Дороже, чем Ким Кардашьян — в сети продают автограф Ирины Фарион

15:49 В Одессе молодой человек жег украинские флажки — причина поступка

15:40 Ребров откровенно ответил на вопрос о ссоре с Ярмоленко — что сказал тренер

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

15:39 Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе — из какой она страны

15:35 Россия обманом нанимает женщин из Африки на производство "Шахедов" — расследование AP

15:27 Не нарушая закон — как мужчины до 25 лет могут выехать за границу

15:25 Неправильно оформленная отсрочка — возможна ли мобилизация гражданина

15:20 Налоги на продажу автомобиля в Украине — что нужно знать

16:19 Жгли военные авто и железнодорожное оборудование — в Одессе судят диверсантов

15:54 Дороже, чем Ким Кардашьян — в сети продают автограф Ирины Фарион

15:49 В Одессе молодой человек жег украинские флажки — причина поступка

15:40 Ребров откровенно ответил на вопрос о ссоре с Ярмоленко — что сказал тренер

15:39 Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе — из какой она страны

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

15:35 Россия обманом нанимает женщин из Африки на производство "Шахедов" — расследование AP

15:27 Не нарушая закон — как мужчины до 25 лет могут выехать за границу

15:25 Неправильно оформленная отсрочка — возможна ли мобилизация гражданина

15:20 Налоги на продажу автомобиля в Украине — что нужно знать

15:19 Одесские пограничники разоблачили фиктивный брак — на чем прокололись уклонисты

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Text

15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Text

08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
Text

21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления