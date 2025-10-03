Робота в Азов — які умови пропонують бойовим медикам

Бойовий медик "Азова". Фото: бригада "Азов"

Бригада спецпризначення "Азов" шукає на роботу бойових медиків взводу. Потенційним кандидатам треба мати задовільну фізичну підготовку, а також не менше 1 року досвіду роботи. За виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Реклама

Читайте також:

Вакансія в "Азов". Фото: Скриншот з сайту work.ua

Робота в "Азові"

Згідно інформації у вакансії, до обов'язків бойових медиків взводу 12-тої бригади спеціального призначення "Азов" входитиме:

виконання основних функцій військовослужбовця для професійного функціонування підрозділу;

надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в умовах ведення бойових дій;

медичний супровід штурмових операцій;

періодичне чергування на пункті сортування поранених;

проведення навчань з тактичної медицини для особового складу;

організація робочого простору та процесу на точках сортування поранених;

контроль оснащення медичних наплічників, сумок бійця-рятувальника та аптечок особового складу;

комунікація з іншими ланками медичної служби, при виявлені постраждалих (бойових/ не бойових), що потребують консультації та амбулаторного лікування;

збір та обробка санітарних даних.

Підійде кандидат на посаду, який має:

високий рівень мотивації для виконання основних обов’язків;

задовільну фізичну підготовку та фізичний/психологічний стан;

досвід роботи з пораненими;

пройдені курси рівня CLS (CMC, CPP, Medevac будуть перевагою);

готовність навчатись та працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;

готовність брати участь в медичному плануванні та медичній розвідці

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;

дотримання принципів доказової медицини;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира;

грошове забезпечення від 27 до 127 тисяч гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

постійне профільне навчання в моменті знаходження поза зоною бойових дій та в період перебування на виконанні бойових завдань.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азов" шукає абдомінальних, торакальних та судинних хірургів.

Також бригада шукає людей, які вправно та впевнено керують технікою. Мова йде про водіїв медичного пункту.