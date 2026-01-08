Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує пілотам FPV-дронів

Військовослужбовець керує дроном. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати БпЛА. Йдеться про пілотів FPV-дрона.

Відповідну вакансію оприлюднили на сайті пошуку роботи Work.ua 4 січня.

Реклама

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки пілота FPV-дрона

Пілот FPV-дрона має вміти керувати дроном і постійно вдосконалювати ці навички, брати участь у бойових чергуваннях на позиції та навчаннях. Також серед обов'язків такого фахівця підтримка робочого стану обладнання: антен, дротів, пультів.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 18 до 35 років, які прагнуть захищатися Батьківщину, знищувати ворога, постійно навчатися та розвиватися. Перевагу нададуть претендентам, які мають технічну освіту, проходили курси по БпЛА, літали на різних типах безпілотників у цивільних або бойових умовах, уміють паяти, знають, як збирати, налаштовувати або ремонтувати FPV-дрони. Також бажано вміти користуватися програмами BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива", "Дельта", мати піхотний та інший бойовий досвід.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій обіцяють доплату — 3 300 гривень. Зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють зводити фортифікаційні споруди. Йдеться про будівельників.

Також у бригаді є вакантні місця для автоелектриків. Претендувати на таку посаду можуть ті, хто щонайменше рік працював у сфері автоелектрики та вміє виправляти несправності в системах автомобілів.