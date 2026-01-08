Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает пилотам FPV-дронов

Военнослужащий управляет дроном. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют управлять БпЛА. Речь идет о пилотах FPV-дрона.

Соответствующую вакансию обнародовали на сайте поиска работы Work.ua 4 января.

Обязанности пилота FPV-дрона

Пилот FPV-дрона должен уметь управлять дроном и постоянно совершенствовать эти навыки, участвовать в боевых дежурствах на позиции и учениях. Также среди обязанностей такого специалиста поддержка рабочего состояния оборудования: антенн, проводов, пультов.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые стремятся защищать Родину, уничтожать врага, постоянно учиться и развиваться. Предпочтение отдадут претендентам, которые имеют техническое образование, проходили курсы по БпЛА, летали на различных типах беспилотников в гражданских или боевых условиях, умеют паять, знают, как собирать, настраивать или ремонтировать FPV-дроны. Также желательно уметь пользоваться программами BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Крапива", "Дельта", иметь пехотный и другой боевой опыт.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий обещают доплату — 3 300 гривен. Зарплата составит 27–127 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют возводить фортификационные сооружения. Речь идет о строителях.

Также в бригаде есть вакантные места для автоэлектриков. Претендовать на такую должность могут те, кто минимум год работал в сфере автоэлектрики и умеет исправлять неисправности в системах автомобилей.