Робота в Азов — які умови і зарплату пропонують анестезіологам

Анестезіолог під час операції. Фото ілюстративне: altamedica.com.ua

Бригада "Азов" запрошує на роботу фахівців на посаду анестезіологів. Від кандидатів вимагається мати вищу медичну освіту і мінімум 1 рік досвіду роботи. За роботу платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Оголошення про вакансію анестезіолога. Фото: Скриншот з сайту пошуку роботи

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків анестезіологів входитиме:

надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;

організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти.

Підійде кандидат на посаду, який має:

вища медична освіта;

досвід роботи за спеціальністю;

досвід роботи з ургентними пацієнтами;

вміння проводити основні анетсезіологічні маніпуляції (забезпечення прохідності дихальних шляхів, респіраторна підтримка, регіонарна анастезія, катетеризація центральної вени, катетеризація артерії, узд-діагностика, пункція плевральної порожнини та перикарду);

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

дотримання принципів доказової медицини;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;

готовність брати участь в медичному плануванні;

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

