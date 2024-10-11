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Аудит критично-важливих підприємств — як це вплине на бронювання айтівців

11 жовтня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Як аудит критично-важливих підприємств вплине на ІТ-компанії України
Бронювання військовозобов'язаних. Ілюстративний колаж: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

IT-компанії України отримали статус критично-важливих підприємств, але влада тепер ретельно перевіряє критичність бронювання. Під аудит підпадають лише обласні військові адміністрації, які надавали критичність і бронювали. 

Як це вплине на бронювання ІТ-фахівців, порталу DOU пояснив юрист Львівського IT Кластера Дмитро Козярин.

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За його словами, поки що до 15 листопада центральні органи виконавчої влади, крім міністерств, не надаватимуть статуси "критично-важливих". Але це не стосується міністерств, зокрема і Мінцифри. Міністерства продовжують в штатному режимі опрацьовувати заявки щодо критичності й надавати такі статуси.

На думку юриста, попри паузу до листопада, компанії, які подавалися у квітні-травні, ще мають чинне бронювання. Паперову форму ніхто не скасовував. Більшість державних і комунальних підприємств досі користуються саме паперовим бронюванням, а не електронним.

Уповільнення бронювання через "Дію" нині триває до 72 годин. Ймовірно, це пов’язано з постановою Кабміну № 1125 від 1 жовтня, якою внесли зміни в порядок бронювання, каже юрист. 

Нагадаємо, 8 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив протокольне рішення, яким частково зупинив дію критеріїв для бронювання до 15 листопада 2024 року. Також  у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання анулюватимуть відстрочки.

Раніше ми повідомляли про зміни у процедурі бронювання військовозобов'язаних. Кабмін запровадив нововведення, що встановлюють порядок подачі заявок на бронювання військовозобов'язаних через "Дію" під час мобілізації та воєнного стану.

аудит Мінцифри критична інфраструктура мобілізація бронювання

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