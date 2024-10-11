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Аудит критически важных предприятий — как это повлияет на бронирование айтишников

11 октября 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Как аудит критически важных предприятий повлияет на ІТ-компании Украины
Бронирование военнообязанных. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

IT-компании Украины получили статус критически важных предприятий, но власти теперь тщательно проверяют критичность бронирования. Под аудит подпадают только областные военные администрации, которые определяли критичность и выдавали бронь.

Как это повлияет на бронирование ІТ-специалистов порталу DOU объяснил юрист Львовского IT Кластера Дмитрий Козярин.

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По его словам, пока до 15 ноября центральные органы исполнительной власти, кроме министерств, не будут предоставлять статусы "критически важных". Но это не касается министерств, в частности и Минцифры. Министерства продолжают в штатном режиме прорабатывать заявки по критичности и предоставлять такие статусы.

По мнению юриста, несмотря на паузу до ноября, компании, которые подавались в апреле-мае, еще имеют действующее бронирование. Бумажную форму никто не отменял. Большинство государственных и коммунальных предприятий до сих пор пользуются бумажным бронированием, а не электронным.

Замедление бронирования через "Дія" тянется теперь до 72 часов. Вероятно, это связано с постановлением Кабмина №1125 от 1 октября, внесшим изменения в порядок бронирования, говорит юрист.

Напомним, 8 октября Кабинет Министров Украины принял протокольное решение, которым частично остановил действие критериев для бронирования до 15 ноября 2024 года. Также при выявлении фактов необоснованного бронирования будут аннулировать отсрочки.

Ранее мы сообщали об изменениях в процедуре бронирования военнообязанных. Кабмин ввел нововведения, устанавливающие порядок подачи заявок на бронирование военнообязанных через "Дію" во время мобилизации и военного положения.

аудит Минцифры критическая инфраструктура мобилизация бронирование

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