Бронювання від мобілізації — Уряд вимушено подовжив термін дії документа

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Вінницький ТЦК/Facebook

Кабінет Міністрів України продовжив чинні бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

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Дію бронювань продовжили

У Мінекономіки зазначили, що бронювання, які надані Міністерством економіки або через портал "Дія", продовжуються автоматично на місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року.

"Наприклад, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки, роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів", — йдеться у повідомленні.

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів наголосив, що це рішення дозволяє військовозобов’язаним із чинним бронюванням зберегти його без зайвих процедур.

"Ми забезпечуємо прозорість і зручність у цих процесах, що є важливим у воєнний час", — підкреслив він.

Також Міністерство оборони зобов’язано протягом п'яти днів після набрання чинності постановою внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Нагадаємо, 19 грудня державні реєстри України опинилися під масштабною хакерською атакою. Втрати персональних даних не сталося.

Раніше у Міністерстві соціальної політики повідомили, чи отримуватимуть громадяни після кібератаки січневі соціальні виплати.